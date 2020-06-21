В киевской многоэтажке прогремел взрыв, повреждено несколько квартир

В доме взорвался газ, повреждены несколько этажей.

В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 21 июня из-за осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в 5 областях.