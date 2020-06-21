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Во время пожара в Кривом Роге в многоэтажке погиб подросток

Во время пожара в Кривом Роге в многоэтажке погиб подросток
08:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Сегодня в 03:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме на улице Симонова Довгинцевского района города Кривой Рог.

По прибытию сотрудников ГСЧС на месте установлено, что пожар возник в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает ГСЧС.

При проведении разведки спасатели в составе газодымозащитного звена обнаружили на балконе квартиры, где возник пожар, тело мальчика, 2006 года рождения. Ребенок имел 1 группу инвалидности. 

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Во время пожара спасатели вывели по лестничным клеткам на свежий воздух, 5 человек, из них 1 ребенок (2019 рождения) из квартир, расположенных этажами выше.

Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире и повреждена балконная рама в квартире на четвертом этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров.

Пожар локализован в 3:58 и ликвидирован в 4:38.

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К ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Кривом Роге горел центральный рынок, огнем уничтожены 22 павильона.

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Украина, ГСЧС, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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