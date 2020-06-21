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В Ровенской области за день выявили почти 70 новых случаев коронавируса

В Ровенской области за день выявили почти 70 новых случаев коронавируса
05:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
На Ровенщине зафиксировано 66 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки субботы лабораторно подтверждены 66 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерло, сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер субботы 20 июня на Ровенщине зафиксировано 66 новых случаев заболевания COVID-19", – написал Коваль на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером, со ссылкой на Круглосуточный оперативный штаб противодействия коронавирусу при Ровенской ОГА.

Он уточнил, что из заболевших: 7 - жители Ровно; 2 – г.Вараш; 18 - жители Ровенского района (пгт Квасилов - 9, с.Грабов - 2, пгт Клевань - 1, пгт Оржев - 1, с.М.Олексин - 1, с.Б.Криниця - 2, с.В.Житин - 1, с.Обарив - 1); 13 - Гощанского района (пгт Гоща - 5, с.Бугрин - 7, с.Угильцы - 1); 7 - Дубенского района (Дубно - 5, с. Тараканов, с.Ст.Миколаивка) 7 - Рокитновского района (пгт Рокитное - 2, пгт Томашгород - 1, с. Остки - 2, с.Рокитне - 1, с.Карпиливка - 1); 5 - жители Сарненского района (пгт Клесов - 4, с.Гранитное - 1); 4 - Березновского района (г.. Березно - 2, с. Городище, с.Хотын); 2 - Владимирецкого района (с. В.Цепцевичи и пгт Владимирец); 1 - Костопольского района (г.Костополь).

"Таким образом в Ровенской области за время пандемии имеем 2871 случай заболевания коронавируса. Из-за вызваных COVID-19 осложнений уже 57 случаев - летальные. К сожалению, умерли 78-летний житель с.Ходосы Ровенского района и 48-летняя женщина из пгт Клесов", – написал Коваль.

Также он добавил, что COVID-19 преодолело - 1501 человек.

"Сегодня выздоровели еще 5 больных с Березновского и Ровенского районов. На проверке лабораторий области остается 220 образцов", – подытожил Коваль.

 

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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