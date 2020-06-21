В Украине вследствие непогоды обесточены 89 населенных пунктов в пяти областях

По состоянию на 7:00 21 июня из-за осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в 5 областях.

На 7:00 21 июня из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 30, Донецкая - 27, Черниговская - 18, Черновицкая - 7 и Сумская - 7.

Об этом сообщает ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

20 июня на территории 5 областей (Тернопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло заиление 10 частных дворов, подтоплено 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 домохозяйств и 1 гараж, частично повреждены крыши 2 зданий, в Ивано-Франковской области на дорогах местного значения (Гринява-Голошино и Кохан-Перекрестное) произошли два оползни.

Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 1613 м3 воды. Всего к работам привлекалось 39 человек и 14 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человека личного состава и 10 единиц техники.

Как сообщалось, в Украине сегодня ожидаются грозы с градом, температура до +33°.