Штаб ООС: боевики 28 раз нарушили "тишину", есть раненые

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался неподалеку Хутора Вольного, где применил 152-х и 122 мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм. В вечернее время вблизи этого населенного пункта противник задействовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под артиллерийский огонь 122-го калибра попали украинские защитники у Новоалександровки, Шумов, Троицкого, Золотого-4, Орехово и Попасной.

Кроме этого, агрессор активно использовал против наших воинов минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В частности, под обстрелы из этого вооружения попали защитники Новозвановки, Луганского, Новотошковского и Крымского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали защитников Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм на подступах к Авдеевки и Широкино. Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал наши опорные пункты неподалеку Павлополя. Также у этого населенного пункта захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, и оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток, 21 июня, зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Шумел дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Наших защитников неподалеку Железного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского - с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Как сообщалось, боевики использовали неуправляемые авиационные ракеты.