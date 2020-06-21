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В столице на место взрыва на Позняках прибыли сотрудники СБУ (Фото)

В столице на место взрыва на Позняках прибыли сотрудники СБУ (Фото)
12:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС
Несколько представителей СБУ развернули свои приборы в специальном чемоданчике под стеной дома, разрушенного взрывом.

На место взрыва девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева прибыли представители оперативной группы Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, в частности, несколько представителей СБУ, что обозначено на их жилетах, развернули свои приборы в специальном чемоданчике под стеной дома, разрушенного взрывом.

Сейчас место происшествия покидает специальный спасательный автомобиль ГСЧС. Его маневренность осложнена плотно расположенными вдоль дороги МАФами по продаже шашлыков, питьевой воды и продовольственных товаров.

В Киеве, на месте взрыва в 9-этажке в Дарницком районе обнаружили погибшего 

Прилегающее место происшествия ограждено ограничительной лентой. Полиция не пропускает людей, движение по проспекту Григоренко в направлении супермаркетов "Метро" и "Эпицентр" перекрыто.

Фрагменты разрушенной в результате взрыва стены разбросаны на десятки метров.

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Киев, СБУ, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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