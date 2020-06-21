В Киеве, на месте взрыва в 9-этажке в Дарницком районе обнаружили погибшего

В Дарницком районе Киева на месте взрыва в 9-этажке спасатели обнаружили погибшего.

"В 10:47 спасатели на месте взрыва обнаружили погибшего под плитой. Спасатели работают на месте, проверяют территорию. Информация о пострадавших и погибших уточняется ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

По информации КГГА, взрыв произошел около 10:07 в 10-этажном жилом доме на ул. Григоренко, 41. В результате взрыва повреждены балконы и комнаты с 5 до 9 этажа. На месте уже работают столичные спасатели.

Со своей стороны, в ГСЧС отметили, что в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси.

"Эвакуирован 21 человек. Деблокирован 1 человек и проводится деблокирование троих человек из-под завалов ", - говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по улице Соломии Крушельницкой в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции. От ГСЧС привлечено 46 чел. л / с и 9 ед. техники.

Со своей стороны пресс-секретарь ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага уточнила в комментарии Укринформу, что взрыв был один, и именно по адресу улица Крушельницкой 1/5.