Эпидемия: в столице еще 73 заражения и одна смерть от коронавируса

В украинской столице за последние сутки, 20 июня, обнаружили 73 больных с Covid-19, один человек умер.

Сообщается, что в Киеве с начала пандемии диагностировали уже 4 325 случаев коронавируса.

Об этом сообщают данные СНБО.

При этом 20 июня ни одного выздоровления от болезни не зафиксировано.

Итак, по состоянию на утро 21 июня 2 836 жителей столицы являются больными с Covid-19.

При этом в Киевской области 20 июня Covid-19 диагностировали у 34 человек, летальных случаев нет, преодолели болезнь еще 12 человек.

"Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15, Святошинском и Днепровском - 12. Но в Печерском - 10 случаев", - Кличко.