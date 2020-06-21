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Пандемия COVID-19: В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек

Пандемия COVID-19: В Украине коронавирус обнаружили еще у 735 человек
09:20 Сегодня Телеграф УНН
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 735 человек, зафиксировано 8 летальных случаев.

Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, в Украине за время пандемии заболело 36 560 человек, из них 16 509 выздоровели, летальных случаев −1002.

Лидируют в антирейтинге Киев — 4325 (+73), Черновицкая область — 4324 (+ 56 случаев в сутки), Львовская область — 3780 (+101).

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Как сообщалось, на Буковине обнаружили 56 новых случаев коронавируса, в общем 4324.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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