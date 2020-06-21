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Жара до +33°, местами - с грозой: чем удивит погода 21 июня
08:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Украине в воскресенье, 21 июня, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем ​​составит 25-30°, в восточной части до 33° тепла.

"21 июня переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью местами), грозы; в Карпатском регионе, днем местами в южных областях значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью 16-21°, днем 25-30°, в восточной части до 33°, на западе и юге страны 22-27°.

В начале следующей недели, 22-23 июня, в Украине сохранится переменная облачность, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), в Карпатском регионе значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, 22 июня на Прикарпатье, 23 июня в западных областях 20-25°.

Также, по данным синоптиков, 24 июня на большей части территории страны, 25 июня в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью в западных областях 10-16°, на остальной территории 13-19°; днем 24 июня 20-26°, в южных и восточных областях и 25 июня в Украине 23-29°.

В Киеве и Киевской области 21 июня сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью в столице около 20°, днем 28-30°; по области ночью 16-21°, днем 25-30°.

Федор Колодезник: народные приметы и запреты 21 июня

 

Кроме того, 22-23 июня синоптики прогнозируют в Киеве кратковременные дожди, грозы (ночью местами); днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

24 июня в столице также ожидаются кратковременные грозовые дожди, 25 июня - без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24 июня 20-25°, 25 июня 23-28°.

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Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
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