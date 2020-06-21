Федор Колодезник: народные приметы и запреты 21 июня

Народный праздник "Федор Колодезник" отмечается 21 июня. В церковном календаре это день почтения памяти великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. Другие названия праздника: "Федор", "Федоров день", "Навозник", "Толока". Кододезником день прозвали по причине того, что, как правило, 21 июня выбиралось место для будущих колодцев. Также на Федора (Феодора) было принято удобрять землю навозом. Отсюда и второе распространенное название дня - Навозник.

Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу царя Ликиния - гонителя христиан. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его. Великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.

Этот день считали своим праздником колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте.

Но не везде жили мастера-колодезники, приходилось иной раз и без их помощи обходиться. Тому, кто хотел копать колодец самостоятельно, надлежало выходить из дому по утренним зорькам до семи раз и замечать те места, где первый туман ложится: "Выйди на семь зорь -увидишь семь белых озер, на котором хочешь, на том и колодец роешь!"

С Федорова дня начиналась "навозница" - так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни "черной", ни "грязной", принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд - "чтобы каждый месяц был сытый".

Народные приметы 21 июня

Много росы - к ясной погоде и хорошему урожаю конопли и льна.

Утренний гром - к ненастью. Грохочет в разных местах, значит похолодает и возможен град.

Грозовой день - плохой сенокос.

Если облака вечером стали гуще и сменили цвет на свинцовый - ночью будет ненастье.

Птицы замолчали, значит через три часа начнется гроза.

Крики лебедей вечером обещают скорый дождь, похолодание прогнозирует кукушка на сухом дереве, а тепло - зеленеющие болота.

Родившиеся 21 июня обладают даром искателя.

21 июня нередко случались грозы: "Федор Стратилат грозами богат". Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго. В такую пору нужно было всю пустую посуду в доме вверх дном опрокинуть, а полную закрестить, чтобы нечисть всякая в ней от грозы спрятаться не смогла. Ну а для верности посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду. Черти от него бежали без оглядки.

Но не только грозами, а и росами знаменит этот летний день. С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие - стратилатовы росы: "Стратилатовы росы - вещие: большие росы к хорошим льнам да большой конопле"; "Если на Стратилата большие росы, лето, будь даже сухим, даст урожай хороший".