Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, что будет с пострадавшей многоэтажкой

Часть многоэтажки на вул. Крушельницкой, 1/5, где сегодня произошел мощный взрыв, придется полностью разобрать, потому что она сильно повреждена. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл на место происшествия.

Для пострадавших жителей власть уже определила место для временного пребывания.

Глава города, что на данный момент происходит обследование двух стоек, которые находятся рядом с местом разрушения. Если с ними все в порядке, жителям разрешат вернуться в квартиры, которые остались невредимыми.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей. Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, разблокированы трое, поиски еще троих продолжаются, эвакуировали 21 человека.