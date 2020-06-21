Взрыв на Позняках: Кличко рассказал, что будет с пострадавшей многоэтажкой

Для пострадавших жителей власть уже определила место для временного пребывания.
Глава города, что на данный момент происходит обследование двух стоек, которые находятся рядом с местом разрушения. Если с ними все в порядке, жителям разрешат вернуться в квартиры, которые остались невредимыми.
Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.
В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей. Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.
По данным полиции, один человек погиб, разблокированы трое, поиски еще троих продолжаются, эвакуировали 21 человека.