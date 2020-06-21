Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего

В столице спасатели в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 на месте взрыва многоэтажного дома нашли тело третьего погибшего человека, пишет ГСЧС Украины.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибшие лица", — указано в сообщении.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

"Всего для проведения работ привлечено 466 человек и 67 ед. техники, из них от ГСЧС 174 человека и 29 ед. техники, в том числе 4 кинологических расчета", — добавили спасатели.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

Часть многоэтажки придется полностью разобрать, потому что она сильно повреждена.