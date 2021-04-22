В столице Армении с самого утра прогремел смертельный взрыв: фото последствий

В столице Армении Ереване произошло ЧП: рано утром, на проспекте Аршакуняца 77/3 взорвался автомобиль. В результате пострадал один человек и двое погибли.

Об этом 22 апреля сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

По данным спасателей во время инцидента погибли двое граждан и один человек пострадал.

На место происшествия выехали две бригады МЧС города. Об этом сообщили на сайте МЧС Еревана.

Согласно предварительной версии, возгорание началось из-за взрыва газового баллона.

Кадры с места событий:

Фото: mes.am

Напомним, что в Пакистане в городе Кветта, в одном из роскошных отелей произошел взрыв из-за чего как минимум 4 человека погибли, а 12 были ранены.