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В столице Армении с самого утра прогремел смертельный взрыв: фото последствий

В столице Армении с самого утра прогремел смертельный взрыв: фото последствий
11:41 Сегодня Телеграф

В столице Армении Ереване произошло ЧП: рано утром, на проспекте Аршакуняца 77/3 взорвался автомобиль. В результате пострадал один человек и двое погибли.

Об этом 22 апреля сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

По данным спасателей во время инцидента погибли двое граждан и один человек пострадал.

На место происшествия выехали две бригады МЧС города. Об этом сообщили на сайте МЧС Еревана.

В Киеве в Жулянах на улице Карла Маркса произошел взрыв газа - под завалами жилых домов есть люди - фото

Согласно предварительной версии, возгорание началось из-за взрыва газового баллона.

Кадры с места событий:

взрыв

взрыв в Армении

взрыв в Армении в Ереване

взрыв авто в Армении в Ереване

фото

Фото: mes.am

Напомним, что в Пакистане в городе Кветта, в одном из роскошных отелей произошел взрыв из-за чего как минимум 4 человека погибли, а 12 были ранены.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Взрыв, Армения, Ереван, Аршакуняц.
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