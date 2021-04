Вследствие теракта в Пакистане погибли люди: целью был посол Китая (фото и видео)

В Пакистане в городе Кветта произошло ЧП: в одном из роскошных отелей произошел взрыв из-за чего как минимум 4 человека погибли, а 12 были ранены.

Об этом сообщили в BBC News.

Отмечается, что на автостоянке отела "Сирена" взорвалось начиненное взрывчаткой авто. По некоторым данным, жертвой нападения должен был стать посол Китая в Пакистане, но на момент инцидента он был в другом месте.

При этом талибы уже сообщили о нападении.

Отметим, что в последние месяцы данная группировка и другие боевые организации активизировали нападения на племенные районы недалеко от границы с Афганистаном.

Фото: BBC News

Видео инцидента поделились в соцсетях, на них видно, как пламя разгорелось и на автостоянке.

Отель Serena самый известный в Кветте, поскольку в нем останавливаются высокопоставленные чиновники.

Глава МИД Пакистана шейх Рашид Ахмад рассказал, что в отеле взорвалась машина, полная взрывчатки, а агентство AFP со ссылкой на него заявило, что это был «террористический акт».

Кадры с места взрыва:

Blast at Serena Hotel Parking , Quetta .. First picture pic.twitter.com/fkeS4hB874

Blast near Quetta’s Serena Hotel at Zarghun Road leaves 4 dead, 12 injured Ya Allah Rehem #Quetta pic.twitter.com/dLVFN4RJkZ

CCTV footage of the blast occurred at the parking area of Serena Hotel in #Quetta pic.twitter.com/rEsToCPlCT

— The Express Tribune (@etribune) April 21, 2021