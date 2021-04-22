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Четверг, 22.04.2021
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Вследствие теракта в Пакистане погибли люди: целью был посол Китая (фото и видео)

Вследствие теракта в Пакистане погибли люди: целью был посол Китая (фото и видео)
07:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Пакистане в городе Кветта произошло ЧП: в одном из роскошных отелей произошел взрыв из-за чего как минимум 4 человека погибли, а 12 были ранены.

Об этом сообщили в BBC News.

Отмечается, что на автостоянке отела "Сирена" взорвалось начиненное взрывчаткой авто. По некоторым данным, жертвой нападения должен был стать посол Китая в Пакистане, но на момент инцидента он был в другом месте.

При этом талибы уже сообщили о нападении.

Отметим, что в последние месяцы данная группировка и другие боевые организации активизировали нападения на племенные районы недалеко от границы с Афганистаном.

карта 

Фото: BBC News

Видео инцидента поделились в соцсетях, на них видно, как пламя разгорелось и на автостоянке.

Отель Serena самый известный в Кветте, поскольку в нем останавливаются высокопоставленные чиновники.

Глава МИД Пакистана шейх Рашид Ахмад рассказал, что в отеле взорвалась машина, полная взрывчатки, а агентство AFP со ссылкой на него заявило, что это был «террористический акт».

Кадры с места взрыва:

 

 

 

Напомним, что ранее новоизбранный президент Чада Идрисс Деби скончался после полученных ран во время нахождения на передовой.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пакистан, Бомба, Отель, Кветт.
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