Голливудский взрыв кабриолета на трассе в США попал на видео

Необычный инцидент произошел в американском штате Техас. Легковой автомобиль взлетел в воздух на ходу в стиле голливудских боевиков 90-х годов прошлого века.

Видео, снятое, по всей видимости, водителем автомобиля, ехавшего в противоположном направлении, опубликовал telegram-канал "Mash".

ЧП произошло на шоссе 114 недалеко от городка Саутлейн. На видео видно, как автомобиль дымиться на ходу, а потом резко вспыхивает потоками пламени вверх и по сторонам.

"Нет, это не спецэффекты, это обычный день в Техасе. красный кабриолет, похожий на "Ниссан" начала 90-х, эффектно взорвался на обочине (как в боевиках 90-х)", - описывают произошедшее авторы канала.

Как ни странно, никто в итоге пострадал, - ни сам водитель, ни владельцы, проезжающих мимо авто. Хозяин сгоревшего автомобиля успел вовремя съехать на обочину, а также предупредил заранее специальные службы о возможном ЧП.

"Дальше, видимо, пешком пошёл", - резюмировали авторы сообщения.

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