"Беха" сгорела за считанные минуты: ЧП под Киевом сняли на видео

На Киевщине у автолюбителя сгорел автомобиль BMW. Пожар произошел прямо во время движения машины.

Видео происшествия опубликовали в четверг, 8 апреля, на telegram-канале "Киев Оперативный".

По словам автора сьемки, пожар произошел в поселке Ворзель, Киевской области. Пламя охватило автомобиль прямо на ходу посреди дороги.

"Прибывшим на место спасателям ГСЧС, к сожалению, спасти автомобиль не удалось, за считанные минуты "беха" полностью сгорела. К счастью, никто не пострадал", - написал автор сообщения.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что водитель мог не включить поворотник. Речь идет о ситуации, когда машине может быть неисправна электрика. Тогда, при включении поворотника, он автоматически выключается после завершения поворота. Если же водитель не включил поворотник при неисправной электрике, - реле все равно включается после завершения маневра, что может привести к короткому замыканию, а значит, машина может загореться.

Напомним, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль, который постоянно парковали на газоне возле дома.