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Понедельник, 24.05.2021
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WSJ узнал, что сотрудники лаборатории в Ухане начали болеть еще в ноябре 2019 года: как отреагировали власти Китая

WSJ узнал, что сотрудники лаборатории в Ухане начали болеть еще в ноябре 2019 года: как отреагировали власти Китая
11:19 Сегодня Телеграф

В МИД Китая назвали фейковой информацию The Wall Street Journal о том, что трое сотрудников Уханьского института вирусологии тяжело заболели еще в ноябре 2019 года.

Об этом 24 мая сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

The Wall Street Journal ссылаясь на данные разведки США сообщила, что трое сотрудников института Уханя тяжело заболели и обратились за медпомощью еще в ноябре 2019 года.

По словам издания, отчет разведки с подробностями по количеству пострадавших сотрудников института и сроках их заболеваний может стать причиной более широкого расследования того, могла ли лаборатория стать источником распространения коронавируса.

В свою очередь в МИД Китая отрицают информацию о болезни 3 сотрудников Уханьского института.

Напомним, когда в марте был опубликован отчет ВОЗ, США, ЕС и другие западные страны призвали Китай предоставить независимым экспертам "полный доступ" ко всем данным о первоначальной вспышке болезни в конце 2019 года.



12 апреля госсекретарь США сообщил, что неспособность Китая предоставить доступ международным экспертам в области здравоохранения усугубила пандемию COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Китай, Ухань, Коронавирус.
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