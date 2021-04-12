Скачать
Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля
В Украине снизилось число заболевших "короной": данные на 12 апреля
Доллар и евро резко обвалились: курс валют в Украине на 12 апреля
Доллар и евро резко обвалились: курс валют в Украине на 12 апреля
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)
60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос (видео)

США нашли виноватого в том, что коронавирус вышел из-под контроля

США нашли виноватого в том, что коронавирус вышел из-под контроля
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф

Неспособность Китая предоставить доступ международным экспертам в области здравоохранения усугубила пандемию COVID-19, и важно "докопаться до сути" происхождения этого коронавируса.

Об этом в воскресенье, 11 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken) в интервью телеканалу NBC, передает Reuters.

Резкие слова высокопоставленного американского дипломата подчеркнули критику со стороны других членов администрации Байдена по поводу отсутствия прозрачности в Пекине в решающие первые дни пандемии.

Ляшко рассказал, как победить пандемию коронавируса за три недели

По словам госсекретаря США, Китай не предоставляет доступ международным экспертам и не обменивается информацией в режиме реального времени для обеспечения подлинной прозрачности.

В результате вирус "вышел из-под контроля быстрее, и, я думаю, с гораздо более вопиющими результатами, чем мог бы в противном случае".

В опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения, написанном совместно с китайскими учеными, говорится, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, и что утечка в лаборатории была "крайне маловероятной" в качестве причины.

В Украине - это не локдауны: врач объяснил успех Израиля с коронавирусом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) заявил 30 марта, что этот вопрос требует дальнейшего расследования.

Эти события подчеркивают, почему необходима более сильная глобальная система безопасности в области здравоохранения, чтобы этого больше не повторилось, сказал Блинкен.

По его словам, реформы должны включать приверженность прозрачности, обмену информацией и доступу для экспертов, "и Китай должен сыграть в этом свою роль".

Турцию могут полностью закрыть для туристов - в стране катастрофическая ситуация с COVID-19

Блинкен сказал, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

"Нам нужно сделать это именно так, чтобы мы полностью понимали, что произошло, чтобы иметь наилучший возможный шанс предотвратить повторение этого", - сказал он, подчеркнув, что именно поэтому "нужно разобраться в этом"

Reuters  напоминает, что когда в марте был опубликован отчет ВОЗ, США, Европейский Союз и другие западные страны призвали Китай предоставить независимым экспертам "полный доступ" ко всем данным о первоначальной вспышке болезни в конце 2019 года.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 апреля в Украине с начала пандемии всего выявлено 1 861 105 случаев заражения коронавирусом, скончался 37 301 больной, а болеет "короной" 407 589 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 716

Все по теме:

Китай, Сотрудничество, Пандемия, Коронавирус, Распространение, Энтони Блинкен, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В столице Армении нашли мертвой дочь путинского генерала
02 Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк
03 Звезда фильмов для взрослых Райли Рид выходит замуж за паркуриста из Латвии (фото)
04 Боксерша с пятым размером груди показала, как выглядит после боя (видео)
05 Непотопляемые: фото ажиотажа в "Эпицентре" во время локдауна возмутили сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Ты куда так торопишься, в космос?&quot;: автогонщик Мочанов рассказал неизвестную байку о Гагарине
"Ты куда так торопишься, в космос?": автогонщик Мочанов рассказал неизвестную байку о Гагарине
Госсекретарь США рассказал, что грозит России в случае новой агрессии против Украины
Госсекретарь США рассказал, что грозит России в случае новой агрессии против Украины
У Ирана серьезные проблемы - на ядерном объекте произошел мощный взрыв
У Ирана серьезные проблемы - на ядерном объекте произошел мощный взрыв
В Офисе президента заявили, что ВСУ на Донбассе не нападут первыми и назвали причину
В Офисе президента заявили, что ВСУ на Донбассе не нападут первыми и назвали причину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь