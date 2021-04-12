США нашли виноватого в том, что коронавирус вышел из-под контроля

Неспособность Китая предоставить доступ международным экспертам в области здравоохранения усугубила пандемию COVID-19, и важно "докопаться до сути" происхождения этого коронавируса.

Об этом в воскресенье, 11 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен (Anthony Blinken) в интервью телеканалу NBC, передает Reuters.

Резкие слова высокопоставленного американского дипломата подчеркнули критику со стороны других членов администрации Байдена по поводу отсутствия прозрачности в Пекине в решающие первые дни пандемии.

По словам госсекретаря США, Китай не предоставляет доступ международным экспертам и не обменивается информацией в режиме реального времени для обеспечения подлинной прозрачности.

В результате вирус "вышел из-под контроля быстрее, и, я думаю, с гораздо более вопиющими результатами, чем мог бы в противном случае".

В опубликованном отчете Всемирной организации здравоохранения, написанном совместно с китайскими учеными, говорится, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, и что утечка в лаборатории была "крайне маловероятной" в качестве причины.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) заявил 30 марта, что этот вопрос требует дальнейшего расследования.

Эти события подчеркивают, почему необходима более сильная глобальная система безопасности в области здравоохранения, чтобы этого больше не повторилось, сказал Блинкен.

По его словам, реформы должны включать приверженность прозрачности, обмену информацией и доступу для экспертов, "и Китай должен сыграть в этом свою роль".

Блинкен сказал, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

"Нам нужно сделать это именно так, чтобы мы полностью понимали, что произошло, чтобы иметь наилучший возможный шанс предотвратить повторение этого", - сказал он, подчеркнув, что именно поэтому "нужно разобраться в этом"

Reuters напоминает, что когда в марте был опубликован отчет ВОЗ, США, Европейский Союз и другие западные страны призвали Китай предоставить независимым экспертам "полный доступ" ко всем данным о первоначальной вспышке болезни в конце 2019 года.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 апреля в Украине с начала пандемии всего выявлено 1 861 105 случаев заражения коронавирусом, скончался 37 301 больной, а болеет "короной" 407 589 человек.