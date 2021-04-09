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В Украине - это не локдауны: врач объяснил успех Израиля с коронавирусом

В Украине - это не локдауны: врач объяснил успех Израиля с коронавирусом
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф

Врач из Израиля Борис Бриль заявил о том, что карантин в Украине не имеет ничего общего с локдауном.

Об этом и опыте своего государства в борьбе с коронавирусом эксперт рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам Бориса Бриля, до начала вакцинации в Израиле вводили жесткие локдауны, отнюдь не такие, как в Украине. 

"То, что у вас, - это не локдауны. У нас человеку нельзя было выходить больше тысячи метров от дома. А были локдауны, где вообще нельзя было выходить. Много что было переведено на удаленную работу, также без уважительной причины нельзя было никуда съездить, и это не то, что ты поехал и поспорил с полицией. Поспорил с полицией — оказался лицом на земле, руки за спиной в наручниках, и штраф 1800 долларов", - говорит Бриль.

Несмотря на всю строгость таких ограничений, по словам врача, люди соблюдали их. Бриль говорит, что все израильтяне носили и носят маски, не обращая внимание на неудобство. Дескать, все понимают, что это помогает уберечь себя и близких от коронавируса.

Напомним, сегодня в "красную" зону Украины, где ситуация с коронавирусом обстоит хуже всего, попало еще две области. А в МОЗ объяснили, при каком условии введут общенациональный локдаун. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Израиль, Коронавирус, Локдаун, Борис Бриль.
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