"Красных" областей все больше и "оранжевые" их догоняют: обстановка с COVID-19 в Украине на 9 апреля

Сегодня в "красную" зону Украины, где ситуация с коронавирусом обстоит хуже всего, попало еще две области. Согласно свежей статистике МОЗ, 9 апреля на территории Запорожской и Хмельницкой областей начали действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для этой зоны.

Таким образом, по состоянию на утро пятницы, "красная" зона представлена 13 регионами: помимо Запорожской и Хмельницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской, Львовской, Николаевской, Черниговской областями и Киевом.

Здесь действуют самые жесткие ограничения: запрещено работать точкам общепита, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах) и рынкам.

Отметим, что "красные" зоны уверенно догоняют "оранжевые" - все оставшиеся области Украины, кроме Херсонской. Этот регион остается единственным в "желтой" зоне, являющейся базовой. К "зеленой", к сожалению, ни один из украинских регионов не относится. По информации МОЗ, если большинство областей страны попадут в "красную" зону, в Украине объявят общенациональный локдаун.

Напомним, в Украине снова наблюдается большое количество смертей и заболевших от коронавируса. Хуже всего ситуация в столице и Харьковщине.