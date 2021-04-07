В "красную" зону официально отнесли 13 регионов (карта)

По данным на среду, 7 апреля, в Украине, где на утро зарегистрировали 15415 человек заболевших коронавирусом, 13 регионов находятся в "красной" зоне из-за COVID-19.

Об этом можно судить из данных Минздрава.

На данный момент "красными" остаются: Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская.

Отметим, что на данный момент, учитывая показатели, в "красную" зону попадают еще и Хмельницкая и Запорожская области, но здесь "красные" ограничения начнут действовать с пятницы, 9 апреля, когда вступит в действие новое зонирование.

В "оранжевую" зону входят – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Хмельницкая, Запорожская области (пока еще).

В "желтой" зоне остается лишь Херсонская область.

Как сообщал "Телеграф", Украина вырвалась в топ рейтинга по количеству заболевших и умерших от коронавируса в сутки среди стран Европы.