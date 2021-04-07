В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве

Украинские медики за прошлые сутки зарегистрировали 15415 человек заболевших на коронавирус.

Об этом 7 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно данным Минздрава в стране за прошедшие 24 часа:

5587 человек попали в больницу,

481 пациент скончался,

вылечиться удалось 11472 украинцам,

140 224 граждан прошли ковид-тест.

В свою очередь с момента первого заражения в Украине заболели 1 784 579 человек, вы то время как вылечились только 1 373 851 украинцев, умерли 35 498 пациентов.

За прошлый день в стране больше всего заболевших в:

Киеве 1417 граждан,

"корону" подхватили 1236 одесситов,

на киевщине 1092 человека заразились,

во Львовской области 1085 украинцев получили диагноз коронавирус,

COVID-19 заболели 1017 харьковчан.

В то же время с начала вакцинации в Украине 320 265 привились от коронавируса.

Напомним, что в Украину планируют поставить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.