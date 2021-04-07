В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве

Украинские медики за прошлые сутки зарегистрировали 15415 человек заболевших на коронавирус.
Об этом 7 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно данным Минздрава в стране за прошедшие 24 часа:
В свою очередь с момента первого заражения в Украине заболели 1 784 579 человек, вы то время как вылечились только 1 373 851 украинцев, умерли 35 498 пациентов.
За прошлый день в стране больше всего заболевших в:
В то же время с начала вакцинации в Украине 320 265 привились от коронавируса.
Напомним, что в Украину планируют поставить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer.