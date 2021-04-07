Печальное лидерство: Украина первая в Европе по распространению COVID-19

Украина вырвалась в топ рейтинга по количеству заболевших и умерших в сутки среди стран Европы.

Об этом 7 апреля сообщает отчет worldometers.info.

Согласно данным статистики в Украине зарегистрировали 15415 новых заболевших короной. На втором же месте расположилась Чехия с ее 5522 случаями, на третьем месте - Венгрия с ее 1933 случаями.

По количеству смертей Украина также занимает первое место.

При этом количество заболевших с начала пандемии в Украине среднее по Европе.

Стоит отметить, что 6 апреля Украина также вошла в топ стран по числу заболевших и умерших за сутки. Тогда за сутки умерло 430 украинцев, а заболели 13276 человек.

Напомним, что в СНБО назвали области с наибольшим числом смертей и заражений COVID-19.