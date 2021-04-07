Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве
В Украине больше 15 тысяч новых случаев коронавируса: больше всего новых больных в Киеве
В договоре о закупке вакцины Pfizer для Украины нашли "зраду"
В договоре о закупке вакцины Pfizer для Украины нашли "зраду"

Печальное лидерство: Украина первая в Европе по распространению COVID-19

Печальное лидерство: Украина первая в Европе по распространению COVID-19
11:44 Сегодня Телеграф

Украина вырвалась в топ рейтинга по количеству заболевших и умерших в сутки среди стран Европы.

Об этом 7 апреля сообщает отчет worldometers.info.

Согласно данным статистики в Украине зарегистрировали 15415 новых заболевших короной. На втором же месте расположилась Чехия с ее 5522 случаями, на третьем месте - Венгрия с ее 1933 случаями.

По количеству смертей Украина также занимает первое место.

При этом количество заболевших с начала пандемии в Украине среднее по Европе.

коронавирус

Стоит отметить, что 6 апреля Украина также вошла в топ стран по числу заболевших и умерших за сутки. Тогда за сутки умерло 430 украинцев, а заболели 13276 человек.

корона

Напомним, что в СНБО назвали области с наибольшим числом смертей и заражений COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Последняя карта Кремля? Главного дипломата Обамы заподозрили в подыгрывании Путину
04 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
05 Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-депутат пытался сжечь квартиру вместе с женой и детьми: в сети рассказали о происшествии в Киеве (фото)
Экс-депутат пытался сжечь квартиру вместе с женой и детьми: в сети рассказали о происшествии в Киеве (фото)
ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)
ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)
В Египте нашли виновного в блокировке Суэцкого канала
В Египте нашли виновного в блокировке Суэцкого канала
Пенсионерки сидели в лужах и грязи: в России с размахом отметили 50-летие многоэтажки (видео)
Пенсионерки сидели в лужах и грязи: в России с размахом отметили 50-летие многоэтажки (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь