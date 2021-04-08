Хуже всего на Киевщине и Харьковщине: какая сейчас ситуация с коронавирусом в регионах

В Украине снова наблюдается большое количество смертей и заболевших от коронавируса. Хуже всего ситуация в столице и Харьковщине.
Об этом говорится в отчете СНБО на 8 апреля.
Области страны с наибольшим числом случаев короны:
- в Киеве 1886 украинцев,
- 1427 человек в Харьковской области,
- 1255 - на Львовщине заболели,
- корона подтвердилась у 1158 жителей Хмельницкой области,
- 1142 гражданина подхватили COVID.
Топ-5 областей по числу умерших:
- 50 смертей в Киевской области,
- в столице Украины 48 скончались,
- в Одесской области 43 пациента умерли,
- корона убила 31 жителя Донецкой области,
- 28 человек ушли из жизни в Винницкой области.
Напомним, ранее иммунолог рассказала, почему в Украине короной стали чаще болеть дети.