Хуже всего на Киевщине и Харьковщине: какая сейчас ситуация с коронавирусом в регионах

В Украине снова наблюдается большое количество смертей и заболевших от коронавируса. Хуже всего ситуация в столице и Харьковщине.

Об этом говорится в отчете СНБО на 8 апреля.

Области страны с наибольшим числом случаев короны:

в Киеве 1886 украинцев,

1427 человек в Харьковской области,

1255 - на Львовщине заболели,

корона подтвердилась у 1158 жителей Хмельницкой области,

1142 гражданина подхватили COVID.

Топ-5 областей по числу умерших:

50 смертей в Киевской области,

в столице Украины 48 скончались,

в Одесской области 43 пациента умерли,

корона убила 31 жителя Донецкой области,

28 человек ушли из жизни в Винницкой области.

Напомним, ранее иммунолог рассказала, почему в Украине короной стали чаще болеть дети.