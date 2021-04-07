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Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун

Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф

В правительстве Украины снова заговорили о возможности введения общенационального локдауна. Премьер-министр Денис Шмыгаль пока что не считает необходимым прибегать к подобным мерам.

Об этом политик заявил  на заседании правительства в среду, 7 апреля.

По его мнению, введение локдауна в отдельных регионах страны может способствовать снижению уровня заболевания коронавирусом и стабилизации ситуации. В будущем эти регионы можно будет перевести из "красной" зоны в "оранжевую".

"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - отметил чиновник.

Напомним, ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко говорил о том, что уже в апреле-мае в Украине могут значительно усилить карантинные ограничения. Такие изменения он связывал с началом второго пика заболеваемости коронавирусом в стране. Он также указал на тот факт, что эффект от вакцинации будет если Украина выйдет на показатели в 100 тысяч прививок в сутки.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Локдаун.
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