Украина ставит коронавирусные рекорды: Шмыгаль ответил, объявят ли в стране локдаун

В правительстве Украины снова заговорили о возможности введения общенационального локдауна. Премьер-министр Денис Шмыгаль пока что не считает необходимым прибегать к подобным мерам.

Об этом политик заявил на заседании правительства в среду, 7 апреля.

По его мнению, введение локдауна в отдельных регионах страны может способствовать снижению уровня заболевания коронавирусом и стабилизации ситуации. В будущем эти регионы можно будет перевести из "красной" зоны в "оранжевую".

"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - отметил чиновник.

Напомним, ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко говорил о том, что уже в апреле-мае в Украине могут значительно усилить карантинные ограничения. Такие изменения он связывал с началом второго пика заболеваемости коронавирусом в стране. Он также указал на тот факт, что эффект от вакцинации будет если Украина выйдет на показатели в 100 тысяч прививок в сутки.