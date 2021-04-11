Ляшко рассказал, как победить пандемию коронавируса за три недели

Если бы все население Земли три недели постоянно ходило в масках, это бы позволило преодолеть пандемию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью журналистке Янине Соколовой со ссылкой на Центр по контроля и профилактики заболевания в США (CDC).

"Есть исследование CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию", - сказал Ляшко.

Он призвал всех соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности, дезинфицировать руки и избегать скопления людей, а также - сделать прививку, и не только против COVID-19.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на воскресенье, 11 апреля, зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.