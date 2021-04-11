Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

Ляшко рассказал, как победить пандемию коронавируса за три недели

Ляшко рассказал, как победить пандемию коронавируса за три недели
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф

Если бы все население Земли три недели постоянно ходило в масках, это бы позволило преодолеть пандемию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью журналистке Янине Соколовой со ссылкой на Центр по контроля и профилактики заболевания в США (CDC).

Как выбрать врача, который поможет избавиться от COVID-19: советы инфекциониста

"Есть исследование CDC. Они сказали, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию", - сказал Ляшко.

Он призвал всех соблюдать противоэпидемические мероприятия, в частности, дезинфицировать руки и избегать скопления людей, а также - сделать прививку, и не только против COVID-19.

Вакцина CoronaVac уже в Украине: когда ее развезут по регионам

Как сообщалось, в Украине по состоянию на воскресенье, 11 апреля, зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 273

Все по теме:

Маски, Пандемия, CDC, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
05 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Скажите, что это фотошоп: конфеты &quot;Гордон в шоколаде&quot; ошарашили украинцев
Скажите, что это фотошоп: конфеты "Гордон в шоколаде" ошарашили украинцев
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь