В Украине более 12 тыс. новых случаев COVID-19, но больше 5 тыс. человек победили болезнь: статистика 11 апреля

В Украине по состоянию на воскресенье, 11 апреля, зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Об этом сообщил в воскресенье утром на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 694 человека;

летальных случаев - 235;

выздоровели – 5 034 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР – 34 461, методом ИФА – 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 711).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 853 249 человек;

выздоровели – 1 410 860 человек;

летальных исходов - 37 014;

проведения ПЦР-тестов – 8 656 885.

За сутки 10 апреля в Украине было привито против коронавируса 4048 человек. Всего же от начала прививочной кампании привито 377 050 человек.

Как сообщалось, в Украине похороны человека, умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривень.