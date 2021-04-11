В Украине более 12 тыс. новых случаев COVID-19, но больше 5 тыс. человек победили болезнь: статистика 11 апреля

В Украине по состоянию на воскресенье, 11 апреля, зафиксировано 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки, в том числе заболели 524 ребенка и 181 медработник.
Об этом сообщил в воскресенье утром на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
За все время пандемии в Украине:
За сутки 10 апреля в Украине было привито против коронавируса 4048 человек. Всего же от начала прививочной кампании привито 377 050 человек.
Как сообщалось, в Украине похороны человека, умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривень.