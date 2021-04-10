Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев
Любая вода, которую Украина доставит в Крым, будет залита в радиаторы российских танков, - Муждабаев
Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
В истории с найденным без сил на болоте малышом наметился драматический поворот
В истории с найденным без сил на болоте малышом наметился драматический поворот

Названы цены на коронавирусные похороны в Украине

Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
14:06 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.

Об этом 9 апреля сообщил Апостроф.

Согласно предоставленным данным, обычные похороны в Киеве и Одессе на 15 - 20 человек обойдутся в 15 - 20 тысяч.

В стоимость включены:

  • цена гроба, 
  • доставки тела, 
  • плечевой бригады, 
  • места захоронения,
  • могильного креста,
  • траурного венка и прочих атрибутов.

По неофициальным тратам, со слов работника ритуальной службы также санитары в морге могут запросить от 1 до 3 тысяч, и копальщикам могил, кроме официальных 3-4 тысяч, на руки еще 1-2 тысячи.

В Харькове похороны будут стоить от 13 тысяч. Но по информации одной из похоронных фирм, не все кладбища готовы принять умерших от "короны".

Отметим, что сумма похоронов в любом городе может быть на 1-1,5 тысяч больше из-за необходимости дезинфекции помещений и транспорта, где находилось тело.

Напомним, что ранее Минздрав Украины изменил протокол лечения от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 385

Все по теме:

Похороны, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
02 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
03 "Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
04 Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру
05 Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
В Москве мужчина избил продавщицу, чтобы похмелиться: момент попал на видео
В Москве мужчина избил продавщицу, чтобы похмелиться: момент попал на видео
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Была не готова к этому проекту: Лиза прокомментировала уход с &quot;Холостяка-11&quot;
Была не готова к этому проекту: Лиза прокомментировала уход с "Холостяка-11"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь