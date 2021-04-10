Названы цены на коронавирусные похороны в Украине

В Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.
Об этом 9 апреля сообщил Апостроф.
Согласно предоставленным данным, обычные похороны в Киеве и Одессе на 15 - 20 человек обойдутся в 15 - 20 тысяч.
В стоимость включены:
По неофициальным тратам, со слов работника ритуальной службы также санитары в морге могут запросить от 1 до 3 тысяч, и копальщикам могил, кроме официальных 3-4 тысяч, на руки еще 1-2 тысячи.
В Харькове похороны будут стоить от 13 тысяч. Но по информации одной из похоронных фирм, не все кладбища готовы принять умерших от "короны".
Отметим, что сумма похоронов в любом городе может быть на 1-1,5 тысяч больше из-за необходимости дезинфекции помещений и транспорта, где находилось тело.
Напомним, что ранее Минздрав Украины изменил протокол лечения от коронавируса.