Названы цены на коронавирусные похороны в Украине

В Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.

Об этом 9 апреля сообщил Апостроф.

Согласно предоставленным данным, обычные похороны в Киеве и Одессе на 15 - 20 человек обойдутся в 15 - 20 тысяч.

В стоимость включены:

цена гроба,

доставки тела,

плечевой бригады,

места захоронения,

могильного креста,

траурного венка и прочих атрибутов.

По неофициальным тратам, со слов работника ритуальной службы также санитары в морге могут запросить от 1 до 3 тысяч, и копальщикам могил, кроме официальных 3-4 тысяч, на руки еще 1-2 тысячи.

В Харькове похороны будут стоить от 13 тысяч. Но по информации одной из похоронных фирм, не все кладбища готовы принять умерших от "короны".

Отметим, что сумма похоронов в любом городе может быть на 1-1,5 тысяч больше из-за необходимости дезинфекции помещений и транспорта, где находилось тело.

Напомним, что ранее Минздрав Украины изменил протокол лечения от коронавируса.