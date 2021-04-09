Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового

В Украине уже 7 раз с момента первого заражения внесли коррективы в протокол лечения коронавируса. В этот раз изменили порядок назначения препарата "Тоцилизумаб".

Об этом 9 апреля сообщила замглавы Минздрава Ирина Садовьяк.

Представленное лекарство было разрешено для лечения критической фазы "короны", а также изменили дозировку. Теперь рекомендуемая доза 8 мг/кг однократно, вместо двукратного введения по 400 мг.

Коррективы вносились исходя из исследований Минздрава и служб США и Британии.

Также протокол предусматривает, в случае ухудшения дыхательной способности или воспаления возможно применение высоких доз кортикостероидов.

Изменения коснулись и общих рекомендаций по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у болеющих коронавирусом.

Напомним, что ранее исследователи университета Оксфорда назвали ряд последствий для мозга, после перенесения коронавируса.