Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового

В Украине уже 7 раз с момента первого заражения внесли коррективы в протокол лечения коронавируса. В этот раз изменили порядок назначения препарата "Тоцилизумаб".
Об этом 9 апреля сообщила замглавы Минздрава Ирина Садовьяк.
Представленное лекарство было разрешено для лечения критической фазы "короны", а также изменили дозировку. Теперь рекомендуемая доза 8 мг/кг однократно, вместо двукратного введения по 400 мг.
Коррективы вносились исходя из исследований Минздрава и служб США и Британии.
Также протокол предусматривает, в случае ухудшения дыхательной способности или воспаления возможно применение высоких доз кортикостероидов.
Изменения коснулись и общих рекомендаций по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции у болеющих коронавирусом.
Напомним, что ранее исследователи университета Оксфорда назвали ряд последствий для мозга, после перенесения коронавируса.