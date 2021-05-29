У берегов Индонезии выгорел пассажирский паром: видео пожара появилось в сети

Возле острова Санана (острова Сула, Индонезия) загорелся пассажирский паром Karya Indah.

Как сообщает CNN-Indonesia, на борту находились 17 членов экипажа, а также 181 пассажир.

Судно выгорело полностью.

Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако позже оказалось, что во время спасательной операции из воды достали 275 человек. Это означает, что по меньшей мере 94 пассажира сели на судно без билета.

После этого одного человека было объявлено пропавшим без вести.

Правоохранители выясняют обстоятельства пожара. Члены экипажа пока содержатся под стражей для выяснения всех деталей инцидента.

В воскресенье к выгоревшему судну будет отправлена команда специалистов для выяснения причины возгорания.

Как сообщалось ранее, в море у берегов карибского государства Тринидад и Тобаго была замечена лодка, на которой находились 14 разложившихся трупов.