Их станет еще больше: в Китае парам разрешили иметь троих детей

В Китае власти разрешили парам иметь троих детей.

Об этом в понедельник 31 мая сообщили в Bloomberg.

По данным агентства "Синьхуа", это решение принималось по итогам заседания Политбюро ЦК КПК.

Однако, дата вступления в силу этой меры пока не уточняется.

Отметим, что в октябре 2015 года власти Китая решили отказаться от существовавшей долгие годы политики "одна семья-один ребенок" и ввести разрешение на возможность иметь 2 детей. В свое время такое ограничение было введено для того, чтобы сократить темпы рождаемости населения из-за опасений, что население страны слишком быстро стареет.

Напомним, что ранее известный украинский врач поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей.