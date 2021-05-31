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Их станет еще больше: в Китае парам разрешили иметь троих детей

Их станет еще больше: в Китае парам разрешили иметь троих детей
10:36 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Китае власти разрешили парам иметь троих детей.

Об этом в понедельник 31 мая сообщили в Bloomberg.

По данным агентства "Синьхуа", это решение принималось по итогам заседания Политбюро ЦК КПК.

Однако, дата вступления в силу этой меры пока не уточняется. 

Отметим, что в октябре 2015 года власти Китая решили отказаться от существовавшей долгие годы политики "одна семья-один ребенок" и ввести разрешение на возможность иметь 2 детей. В свое время такое ограничение было введено для того, чтобы сократить темпы рождаемости населения  из-за опасений, что население страны слишком быстро стареет.

Напомним, что ранее известный украинский врач поделился несколькими правилами, которые помогут предотвратить ожоги у детей. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Китай, Дети.
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