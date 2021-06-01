COVID-19 в Индии не сбавляет оборотов: умирают целые семьи, а заключенные отказываются выходить из тюрьмы

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш люди продолжают умирать от коронавируса, а заключенные отказываются выходить из тюрем.

Об этом сообщили India Today.

В сразу 9 тюрьмах штата 21 заключенный написал властям о том, что не хочет условно-досрочного освобождения, поскольку во время пандемии оставаться в заключении для них "безопаснее и здоровее".

По словам директора администрации тюрьмы Ананд Кумара, заключенные, которые обратились с такой просьбой, содержатся в тюрьмах штата, в том числе в Газиабаде, Гаутаме Буддх Нагаре, Мееруте, Махараджгандже, Горакхпуре и Лакхнау. Причиной этому, является то, что если они получат условно-досрочное освобождение на 90 дней, то это будет добавлено к сроку наказания.

Другой причиной, не желания освобождения заключенные называют отсутствие на улице еды и медуслуг, которые есть в тюрьмах.

В то же время одна из семей в штате Уттар-Прадеш, за 20 дней ( с 25 апреля по 15 мая) потеряла 7 членов из-за коронавируса и одного в результате сердечного приступа.

При этом, согласно отчету "Aaj Tak", несмотря на данный инцидент, правительство и местная администрация не предприняли никаких шагов.

Глава деревни Ималия недалеко от Лакхнау, где и случилась трагедия сообщил, что погибшим не были предоставлены кислородные кровати и надлежащее лечение. Он также рассказал, что в селе было выявлено 50 случаев Covid-19, и пациенты должны были сами заботиться о себе.

Напомним, что в штате Уттар-Прадеш в реке Ганг в Индии плавающими или похороненными в песке на ее берегах были найдены сотни трупов.