На берег священной реки в Индии выбрасываются тела сотен жертв коронавируса (видео)

В северном индийском штате Уттар-Прадеш в реке Ганг плавающими или похороненными в песке на ее берегах были найдены сотни трупов. Местные жители опасаются, что это жертвы коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает в среду, 19 мая, британская телерадиовещательная организация BBC.

Как отмечается в статье, в последние недели Индию захлестнула вторая волна пандемии: "было зарегистрировано более 25 миллионов случаев заболевания и 275 тысяч смертей, но эксперты говорят, что реальное число погибших в несколько раз выше".

О значительно более высокой смертности могут свидетельствовать и тела на берегах реки вместе с круглосуточно горящими погребальными кострами и нехваткой места на местах кремации.

"Ужас в Уттар-Прадеше впервые проявился 10 мая, когда 71 труп был вынесен на берег реки в деревне Чауса в Бихаре, недалеко от государственной границы", - говорится в заметке.

Суперинтендант полиции (звание в полиции Великобритании, а также во многих государствах Британского Содружества)города Буксар Нирадж Кумар Сингх сообщил, что вскрытие проводилось на наиболее разложившихся телах, были взяты образцы ДНК, а тела похоронены в ямах на берегу реки.

Официальные лица заявили, что некоторые из останков могли быть частями тел, которые попали в Ганг после обычных кремаций на берегу, но они подозревают, что трупы были просто сброшены в реку. Тогда же полиция установила сеть через воду, чтобы вылавливать тела.

Днем позже, в шести милях (10 км) от Чаусы, на берегу реки в деревне Гахмар штата Уттар-Прадеш были найдены десятки сильно разложившихся тел, которых поедали дикие собаки и вороны.

Местные жители сказали, что тела вымывало на берег в течение нескольких дней, но власти игнорировали их жалобы на зловоние, пока новости о трупах, найденных ниже по течению в Бихаре, не попали в заголовки газет.

"Десятки раздутых и разложившихся тел, плавающих в реке, также встречали жителей соседнего района Баллия, когда они отправлялись на утреннее купание в самой священной реке Индии", - говорится в заметке.

Газета Hindustan пишет, что полиция извлекла там 62 трупа.

В нескольких населенных пунктах русло реки усеяно неглубокими могилами. На видео, отправленных BBC с набережной Менди гхат (культовое сооружение на берегу реки для ритуального омовения или кремации) в Каннаудже, видно множество насыпей размером с человека. Многие из них выглядят как бугорок в русле реки, но каждый скрывает тело. В близлежащем гхате Махадеви было найдено не менее 50 тел.

Традиционно индусы кремируют своих мертвецов. Но многие общины следуют так называемому "джал права" - практике сплавления в реке тел детей, незамужних девочек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний или укусов змей.

BBC отмечает, что многие бедные люди также не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и бросают его в воду. Иногда тела привязывают к камням, чтобы они оставались погруженными в воду, но многие из них плавают без груза. В обычное время трупы, плавающие в Ганге, - не редкость.

А вот что редко, так это то, что так много людей появляется за такое короткое время и во многих местах на берегу реки. Журналист из Канпура сказал BBC, что трупы являются свидетельством "огромного несоответствия между официальными данными о смертях от Covid-19 и фактическими цифрами на местах".

По его словам, в Канпуре в период с 16 апреля по 5 мая официально 196 человек умерли от вируса, но данные семи крематориев показывают почти 8 тысяч кремаций.

"В апреле все электрические крематории работали круглосуточно и без выходных. Даже этого было недостаточно, поэтому администрация разрешила использовать территорию снаружи для кремаций с использованием дров", - сказал он.

"Но они принимали только тела, которые поступали из больниц с сертификатами Covid-19, и огромное количество людей умирали дома, не сдавая никаких анализов. Их семьи отвезли тела на окраины города или в соседние районы, такие как Уннао. Когда они не могли найти дрова или место кремации, они просто хоронили их на дне реки", - рассказал он.

Журналист из Праяграджа сказал, что, по его мнению, многие из тел были либо заболевшими Covid-19, которые умерли дома без теста, либо бедными людьми, которые не могли позволить себе кремацию.

Между тем, обнаружение могил и гниющих тел, а также опасения, что они могут быть заражены коронавирусом, вызвали волнения в деревнях на берегах Ганга.

Река берет свое начало в Гималаях и является одной из крупнейших рек мира. Индусы считают ее священной, они верят, что купание в Ганге очистит их грехи, и используют его воду для религиозных ритуалов.

В Каннаудже 63-летний сельский житель Джагмохан Тивари рассказал местному телеканалу, что видел "150-200 могил" на берегу реки.

Обнаружение могил вызвало панику в этом районе. Люди опасаются, что тела, захороненные на берегу, начнут плавать в реке после дождя и повышения уровня воды.

В прошлую среду (12 мая) правительство штата запретило "Джал права" и предложило средства бедным семьям, которые не могли позволить себе кремацию. Во многих местах полиция вытаскивала трупы из реки с помощью палок и вербовала лодочников, чтобы доставить их на берег. Там разложившиеся тела либо хоронят в ямах, либо сжигают на погребальных кострах.

Суперинтендант полиции в Баллии Випин Тада сказал, что они разговаривали с руководителями деревенских советов, чтобы они знали, что тела нельзя бросать в реки и что те, кто не может позволить себе кремацию, могут обратиться за финансовой помощью.

Мировой судья района Газипур Мангала Прасад Сингх сообщил ВВС, что отряды патрулируют насыпи и места кремации, чтобы не дать людям сбрасывать тела в воду или хоронить их. Но его команда по-прежнему каждый день находит в реке одно или два тела.

По данным на 19 мая в Индии за прошедшие сутки зафиксировано более 4,5 тысяч смертей от коронавируса, заболели более 267 тысяч человек. Всего с начала пандемии в этой стране диагноз коронавирус поставили почти 25,5 млн человек, зафиксировано 283,2 тыс. смертей, болеют более 3,2 млн человек.

Как сообщалось, в середине мая власти Индии признали, что в стране происходили случаи, когда тела жертв коронавирусной инфекции сбрасывались в реку Ганг.