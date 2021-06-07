В Пакистане столкнулись поезда: власти объявили уже о 36 погибших, но под обломками есть еще люди

В Пакистане на юге страны произошло ЧП: столкнулись два поезда в результате чего погибли не менее 36 человек.

Об этом 7 июня сообщил телеканал Samaa TV ссылаясь на спасателей.

По информации местных СМИ, авария произошла в городе Готки, в провинции Синд, между двумя ЖД станциями.

Согласно данным правоохранителя Усмана Абдуллы, один из поездов врезался в другой, который в итоге сошел с рельсов. Он также сообщил, что несколько граждан находятся под обломками. При этом число пострадавших не уточняется.

На данный момент на месте инцидента работает полиция и спасатели. Людей, которые пострадали из-за случившегося доставляют в больницы.

Причину происшествия пока не называют.

Работу поездов в районе столкновения приостановили.

Напомним, что 21 мая в Японии машинист поезда на несколько минут вышел из кабины ехавшего сверхскоростного поезда, чтобы сходить в туалет. Теперь ему грозит наказание.