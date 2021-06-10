Пятиэтажка упала на оживленную магистраль, много людей погибло: видео с моментом ЧП

В среду, 9 июня, в корейском городе Кванджу на оживленную дорогу рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибло 17 человек.

Об этом сообщает BBC.

Известно, что дом должны были снести, однако он обрушился раньше срока и не на запланированный участок, а на дорогу, где как раз проезжал городской автобус. 17 его пассажиров, в том числе дети и даже семьи, погибли. Еще более десятка человек пострадали.

На месте работает около сотни спасательных отрядов, начато расследование.

Уже известно, что в тот день на верхнем этаже аварийного дома проводили демонтажные работы. Однако строители почувствовали странные вибрации и пошли вниз, чтобы проверить, в чем дело. Как только они спустились, здание рухнуло.

Два авто, которые двигались вслед за автобусом, чудом не попали под обвал.

Напомним, в результате обрушения моста, когда на нем находился поезд метро, в мексиканском Мехико погибли минимум 20 человек.