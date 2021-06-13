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"Трамп переехал в Пакистан": сеть позабавило видео с двойником экс-президента США

"Трамп переехал в Пакистан": сеть позабавило видео с двойником экс-президента США
12:24 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Пакистане заметили мужчину поразительно похожего на бывшего президента США Дональда Трампа.

Двойник Трампа продает мороженое и поет песни на улице города Сахивала, сообщает портал LadBible.

На YouTube уже появилось видео, как торговец поет про различные вкусы и ингредиенты своего товара на урду. Герой ролика одет в традиционный пакистанский костюм. Голос мужчины и манера речи отличается, но его движения похожи на поведение Трампа.

Пользователи соцсетей начали комментировать удивительное сходство: "Новый бизнес Дональда Трампа", "Трамп переехал в Пакистан", "Дональд, это ты?".

О том знает ли уличный торговец о своей популярности и схожести с экс-президентом США издание не пишет.

Отметим, что это не первый случай, когда находят двойников Дональда Трампа. Так, в 2018 году в сети появился ролик, на котором запечатлен мужчина, похожий на президента США . "Трамп" был одет в клетчатую рубашку, а на голове была кепка. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 842

Все по теме:

США, Двойник, Дональд Трамп, Двойник Трампа.
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