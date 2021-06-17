Корова родила теленка с двумя ушами и четырьмя глазами: в Индии назвали это "божественным чудом"

13 июня в Индии в Чандаули, что в Уттар-Прадеше родился необычный теленок. У животного две головы и четыре глаза.

Об этом 14 июня сообщили India.com.

Необычный ребенок коровы родился в деревне в районе Чандаули. У необычного теленка две головы, два рта, 4 глаз и двое ушей.

Животное родилось в доме Арвинда Ядава, на данный момент оно здорово.

Сообщается, что ряд местных жителей считают, данное рождение божественным. Многие люди изъявили свое желание увидеть чудо животное после новости о нем.

По мнению ветеринаров, такая мутация может появиться из-за аномального развития клеток в процессе развития эмбриона. Доктор Сатья Пракаш Панди, главный ветеринарный врач Чандаули, утверждает, что это не божественное чудо. "Во время развития плода в утробе матери клетки делятся на множество частей, и во время этого процесса иногда происходит дополнительное развитие клеток. Вот почему образуются две головы", - объяснил он.

Напомним, что 14 июня в Индии в штате Мизорам умер 76-летний мужчина, которого считают главой крупнейшей в мире семьи.