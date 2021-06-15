Без отца остались 89 детей: в Индии умер глава самой большой в мире семьи

В Индии в штате Мизорам умер 76-летний мужчина, которого считают главой крупнейшей в мире семьи.

Об этом 14 июня сообщили BBC News.

Зиона Чана являлся главой секты, в которой практиковали многоженство. Он скончался 13 июня. На момент смерти у него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

Сообщается, что Сана страдал диабетом и гипертонической болезнью.

По данным врачей, состояние Чаны ухудшилось дома, в селе Бактаунг Тлангнуам, а 13 июня вечером он был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

В одном отчете утверждается, что умерший имел 39 жен, 94 детей, 33 внуков и одного правнука, что составляет 181 человека.

По данным СМИ, Чана родился в 1945 году. Его семья принадлежит к христианской секте - "Чана Пол" - в которую входят около 2 тысяч последователей. Секту основал дед Чаны в 1942 году.

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