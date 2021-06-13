Кит проглотил мужчину, но выплюнул его живым: подробности невероятной истории

В США горбатый кит проглотил ловца омаров, сообщает usatoday.com.

Млекопитающее кормилось возле пляжа у Провинстауна (штат Массачусетс), когда 56-летний Майкл Паккард нырял в акваланге с судна.

Кит вынырнул и проглотил мужчину. Паккард оказался в пасти кита примерно на 20-30 секунд.

"Почувствовал сильный толчок, и все потемнело", - рассказал Паккард.

По его словам, в эти секунды он думал о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет. Неожиданно кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Дайвер самостоятельно добрался до лодки, его госпитализировали с подозрением на вывих колена.

У Паккарда 40-летняя карьера ныряльщика, но его жена просит найти более безопасную работу.

Напомним, в мае спасателям Лондона пришлось спасать из Темзы детеныша кита, который заплыл в реку и застрял.