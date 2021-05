Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне

В Лондоне полиция, пожарные команды и RNLI (Королевское национальное учреждение спасательных шлюпок) всю ночь спасали детеныша кита, застрявшего в реке Темза на юго-западе города.

Об этом сообщает BBC в понедельник, 10 мая, утром.

Кит был замечен еще в воскресенье вечером в нескольких милях вверх по реке возле моста Барнс, после чего застрял на катках шлюза в Ричмонде.

First light in #Richmond where I will be doing lives @BBCBreakfast. Just a few hours ago teams were fighting to save a #Whale that had grounded in the lock. pic.twitter.com/vmeO82L2ow — Matt Graveling (@mattgraveling) May 10, 2021

"Управление лондонского порта, которое владеет шлюзом и управляет им, заявило, что кит выбросился на мель около 19:00 по британскому стандартному времени (17:00 по Киеву – ред.)", - говорится в заметке.

Спасатели RNLI прибыли примерно в 21:00 (19:00 по Киеву), чтобы помочь животному, длина которого составляет примерно 3-4 метра, оторваться от бетона.

The tide is coming in. Teams in the water are battling to keep the whale within the inflatable It seems to be sliping out of the front and tilting the airbags forward.#Whale #Richmond pic.twitter.com/DqMvnPox0a — Matt Graveling (@mattgraveling) May 9, 2021

К ним присоединились пожарные команды и морские водолазы-спасатели, которые в течение нескольких часов пытались спустить кита на воду, прежде чем он был успешно перемещен в более безопасное место.

Update on the #Richmond #Whale. The RNLI have just left to applause from onlookers as they move the whale to a safer location. The future of the whale still hangs in the balance. A vet will assess its health. pic.twitter.com/E1kjFcP8KB — Matt Graveling (@mattgraveling) May 9, 2021

Корреспондент BBC Мэтт Грэвелинг (Matt Graveling), присутствовавший на месте происшествия и опубликовавший фото и видео спасательно операции, сказал, что будущее кита "все еще висит на волоске".

"Теперь ветеринар оценит, достаточно ли силен, чтобы выпустить его обратно в море", - говорится в заметке.

Малый полосатик - самый маленький из китов, вырастающий примерно до 10 метров, и обычно встречается в северной части Атлантического и Тихого океанов.

