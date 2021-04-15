Кит толкнул лодку и едва не съел упавшего за борт мужчину: момент попал на видео

Туристы, отправившиеся на экскурсию у берегов Южной Африки, могли стать жертвами кита. Животное случайно чуть не проглотило 51-летнего отца семейства.

Мужчина вместе с 22-летней дочерью поехал на экскурсию по наблюдению за китами в заливе Алгоа. По словам его дочери, они наблюдали за дельфинами, собирающими сардин в приманку. В этот момент кит вынырнул из глубины, пытаясь поймать рыбу. Животное сильно ударило по лодке, сообщает dailymail.

Туристы решили, что они напоролись на камень. От удара ее отца выбросило за борт. При этом, вначале никто не заметил исчезновение мужчины. На помощь утопающему подоспела другая лодка, которая и помогла ему выбраться из воды до того, как кит вернулся.

"Огромная стая обыкновенных дельфинов загнала рыбу в приманку, и рыба попыталась использовать лодку для укрытия, и тогда кит сделал выпад. и ударил нас", - рассказывает женщина о том эпизоде.

Напомним, в Калифорнии кит чудом не проглотил двух каякеров, которые отправились наблюдать за животными на байдарке.