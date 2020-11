Впечатлений на всю жизнь: в Калифорнии кит чуть не "проглотил" двух каякеров (Видео)

Двое наблюдателей за китами остались с незабываемыми впечатлениями после каякинга у побережья Авила-Бич в Калифорнии

Джули МакСорли и Лиз Коттриэль наблюдали за горбатыми китами, когда один из них подплыл поближе и перевернул их байдарки.

"Я видела, как подплыл кит. Я подумала "О нет! Это слишком близко". Затем меня подкинуло и я оказалась в воде", - рассказала CNN МакСорли.

На видеозаписи, сделанной свидетелем поблизости, создается впечатление, что кит проглотил каякеров, но оба они лишь опрокинулись в воду.

