Ты не ты, когда голоден: в Таиланде слон вломился в дом за пачкой риса (видео)

Семья из Таиланда посреди ночи обнаружила неожиданного воришку у себя на кухне.

Об этом пишет Daily Mail.

Происшествие произошло в городе Хуахин на юге страны. Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее муж проснулись от шума на кухне и пошли посмотреть, что там происходит. Однако они уж точно не ожидали увидеть там слона.

Как оказалось, голодное животное учуяло запах еды и придя к его источнику просто проломило стену. Как видно на кадрах, отснятых ними, слон прошерстил хоботом кухню и найдя упаковку риса, отправил ее в рот.

Хозяевам удалось отогнать нарушителя спокойствия, после чего тот скрылся в джунглях.

Они говорят, что взрослого самца зовут Плай Бунчуай, он хорошо известен в округе и уже доставлял местным фермерам неудобства.

Ремонт стены оценили в 50 тысяч бат (43 тысячи гривен).

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