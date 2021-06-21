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Ты не ты, когда голоден: в Таиланде слон вломился в дом за пачкой риса (видео)

Ты не ты, когда голоден: в Таиланде слон вломился в дом за пачкой риса (видео)
Обновлено 22:34 Пн, 21 Июнь 2021 Телеграф Фото: Daily Mail

Семья из Таиланда посреди ночи обнаружила неожиданного воришку у себя на кухне. 

Об этом пишет Daily Mail.

Происшествие произошло в городе Хуахин на юге страны. Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее муж проснулись от шума на кухне и пошли посмотреть, что там происходит. Однако они уж точно не ожидали увидеть там слона. 

Как оказалось, голодное животное учуяло запах еды и придя к его источнику просто проломило стену. Как видно на кадрах, отснятых ними, слон прошерстил хоботом кухню и найдя упаковку риса, отправил ее в рот. 

Хозяевам удалось отогнать нарушителя спокойствия, после чего тот скрылся в джунглях. 

Они говорят, что взрослого самца зовут Плай Бунчуай, он хорошо известен в округе и уже доставлял местным фермерам неудобства. 

Ремонт стены оценили в 50 тысяч бат (43 тысячи гривен). 

 Как сообщалось ранее, в Индии недавно родился двухголовый теленок

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 541

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Таиланд, Животные, Слоны.
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