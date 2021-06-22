"Задержу и введу тебе вакцину": президент известного курорта пригрозил антипрививочникам

На Филиппинах бушует вторая волна коронавируса, на фоне чего президент Родриго Дутерте пригрозил населению тюрьмой.

Об этом сообщает Тереграмм-канал Baza.

"Выбирайте: вакцинироваться или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину", - сказал в своем заявлении президент.

Дуерте пообещал, что он обратится в МВД Филиппин и они совместно будут составлять списки тех, кто не хочет прививаться от коронавируса.

Ранее президент уже отличался сенсационными высказываниями и угрозами своему народу. Напомним, Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, что к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.