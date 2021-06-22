Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
Наушники опасны: что заявляют врачи и как уменьшить их вред
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Боевики резко усилили провокации на Донбассе: в ход идут гранатометы, мины и беспилотники
Боевики резко усилили провокации на Донбассе: в ход идут гранатометы, мины и беспилотники
Пешехода от удара отбросило на 40 метров: в Киеве ночью произошла смертельная авария (эксклюзивные фото)
Пешехода от удара отбросило на 40 метров: в Киеве ночью произошла смертельная авария (эксклюзивные фото)

"Задержу и введу тебе вакцину": президент известного курорта пригрозил антипрививочникам

"Задержу и введу тебе вакцину": президент известного курорта пригрозил антипрививочникам
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф

На Филиппинах бушует вторая волна коронавируса, на фоне чего президент Родриго Дутерте пригрозил населению тюрьмой.

Об этом сообщает Тереграмм-канал Baza.

"Выбирайте: вакцинироваться или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину", - сказал в своем заявлении президент.

Дуерте пообещал, что он обратится в МВД Филиппин и они совместно будут составлять списки тех, кто не хочет прививаться от коронавируса. 

Ранее президент уже отличался сенсационными высказываниями и угрозами своему народу. Напомним, Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, что к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 139

Все по теме:

Филиппины, Угроза, Вакцинация, Коронавирус, Родриго Дуерте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
02 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной: подробности
Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной: подробности
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ
Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ
День скорби и памяти: как в Украине почтили жертв войны в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР
День скорби и памяти: как в Украине почтили жертв войны в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь