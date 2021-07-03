Десятки человек пропали без вести: Японию накрыл масштабный оползень (видео)

Мощный оползень сошел в японском городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио.
Об этом сообщает Kyodo News.
В итоге, по меньшей мере, 20 человек пропали без вести, разрушено десять жилых домов.
Сообщается, что оползень сошел в десять часов утра по местному времени. Последние дни в прибрежных районах продолжаются мощные ливневые дожди. По данным метеорологов, за последние двое суток в префектуре Сидзуока выпало не менее 300 миллиметров осадков.
助けて、どうしていいかわかんない pic.twitter.com/bod6nxeooT— Nakajima Mako (@522Kmkm) July 3, 2021
На данный момент в районе бедствия начата поисково-спасательная операция. Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске пропавших.
黄瀬川大橋、崩壊。— 炎上動画・面白ネタ拡散バード
熱海で大規模土砂崩れ。
車も家も流される事態に。#豪雨 #拡散希望pic.twitter.com/HX5mKb34zj