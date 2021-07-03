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Десятки человек пропали без вести: Японию накрыл масштабный оползень (видео)

Десятки человек пропали без вести: Японию накрыл масштабный оползень (видео)
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф фото: Kyodo News

Мощный оползень сошел в японском городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио.

Об этом сообщает Kyodo News.

В итоге, по меньшей мере, 20 человек пропали без вести, разрушено десять жилых домов.

Сообщается, что оползень сошел в десять часов утра по местному времени. Последние дни в прибрежных районах продолжаются мощные ливневые дожди. По данным метеорологов, за последние двое суток в префектуре Сидзуока выпало не менее 300 миллиметров осадков.

На данный момент в районе бедствия начата поисково-спасательная операция. Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске пропавших.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 336

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Япония, Видео, Оползни, Фото.
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