Десятки человек пропали без вести: Японию накрыл масштабный оползень (видео)

Мощный оползень сошел в японском городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио.

Об этом сообщает Kyodo News.

В итоге, по меньшей мере, 20 человек пропали без вести, разрушено десять жилых домов.

Сообщается, что оползень сошел в десять часов утра по местному времени. Последние дни в прибрежных районах продолжаются мощные ливневые дожди. По данным метеорологов, за последние двое суток в префектуре Сидзуока выпало не менее 300 миллиметров осадков.

На данный момент в районе бедствия начата поисково-спасательная операция. Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске пропавших.