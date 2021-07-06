Игрушка-кактус задорно танцует под польскую песню о наркоманах и самоубийстве (видео)

На Тайване сделали игрушку в виде кактуса, который танцует под песню на польском языке. Однако ее авторы, видимо, не знают польского, так как в ней поется о наркозависимости и самоубийстве.

Об этом сообщает Taiwan News.

Производитель игрушек утверждает, что танцующий кактус может способствовать стимулированию воображения и творчества у детей, тогда как другой веб-сайт о детских товарах описывает его как хорошее устройство для малышей.