Игрушка-кактус задорно танцует под польскую песню о наркоманах и самоубийстве (видео)

На Тайване сделали игрушку в виде кактуса, который танцует под песню на польском языке. Однако ее авторы, видимо, не знают польского, так как в ней поется о наркозависимости и самоубийстве.
Об этом сообщает Taiwan News.
Производитель игрушек утверждает, что танцующий кактус может способствовать стимулированию воображения и творчества у детей, тогда как другой веб-сайт о детских товарах описывает его как хорошее устройство для малышей.
Однако, когда недавно польская мать, проживающая в Тайчжуне, посетила Каррефур со своим ребенком, она услышала текст песни, под которую танцует кактус и рассказала об этом своей подруге Эли Собчак, еще одной гражданке Польши, проживающей в Тайбее. Собчак сообщила об инциденте Taiwan News.
Женщина сказала, что в текстах неоднократно упоминается кокаин и попытки самоубийства. "Употребление кокаина и попытка самоубийства повторяется снова и снова. Это действительно шокирует", - сказала она.
Мать с Тайчжуна узнала песню, которую продюсировал польский рэпер Cypis. Она сделала видео о кактусе и поделилась им с польским онлайн-форумом.
Собчак добавила: "Саму песню однозначно неуместно играть перед детьми".
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