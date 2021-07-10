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Многолетние труды себя оправдали: больших панд спасли от исчезновения, но угроза все еще есть

Многолетние труды себя оправдали: больших панд спасли от исчезновения, но угроза все еще есть
01:26 Сегодня Телеграф

Большие китайские панды отныне не находятся под угрозой исчезновения, хотя по-прежнему уязвимы.

Об этом со ссылкой на Департамент природы и охраны окружающей среды Министерства экологии Китая пишет ВВС.

Из рядов исчезающих панд исключили потому, что их количество в дикой природе достигло более 1800. И это, говорят в Китае, является результатом многолетних трудов и расширения их среды обитания.

В Китае панды считаются национальным достоянием, и это первый случай изменения статуса животного в его собственном списке исчезающих видов.

Отметим, что под угрозой находились не только большие панды. Ранее "Телеграф" сообщал, что специалисты по охране природы начали отслеживать красных панд с помощью дронов и GPS. Они хотят узнать больше информации о факторах, которые приводят к их вымиранию. Млекопитающие, которые проживают в восточных Гималаях и юго-западе Китая, находятся под угрозой исчезновения, их численность достигает нескольких тысяч.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Китай, Панда, Исчезновение, Редкие животные, угроза вымирания.
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