Разрушительное землетрясение с жертвами произошло в Таджистане (видео)

В Таджикистане произошло мощное землетрясение. В эпицентре разрушены дома в нескольких селах, 5 человек погибли. По разным данным среди них - от 2 до 4 несовершеннолетних. Они проживали в селе Бустон, сельской общины Лангари Шох Таджикабадского района. Два подростка из соседнего джамоата (общины) госпитализированы.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан

Землетрясение произошло в субботу 10 июля утром. Видео последствий опубликовали в Сети.

Землетрясение принесло разрушения и отключения электричества. Пострадали 19 домов.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил землетрясение в 5,8 баллов по шкале Рихтера. В Казахстане магнитуду этого землетрясения оценили в 6,4. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 165 км от столицы Таджикистана Душанбе. Таджикистан - сейсмически активный регион.

Ранее "Телеграф" писал, что Таджикистан проводит мобилизацию для укрепления границы с Афганистаном.