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Разрушительное землетрясение с жертвами произошло в Таджистане (видео)

Разрушительное землетрясение с жертвами произошло в Таджистане (видео)
12:38 Сегодня Телеграф

В Таджикистане произошло мощное землетрясение. В эпицентре разрушены дома в нескольких селах, 5 человек погибли. По разным данным среди них - от 2 до 4 несовершеннолетних. Они проживали в селе Бустон, сельской общины Лангари Шох Таджикабадского района. Два подростка из соседнего джамоата (общины) госпитализированы. 

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан

Землетрясение произошло в субботу 10 июля утром. Видео последствий опубликовали в Сети. 

 

Землетрясение принесло разрушения и отключения электричества. Пострадали 19 домов. 

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил землетрясение в 5,8 баллов по шкале Рихтера. В Казахстане магнитуду этого землетрясения оценили в 6,4. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 165 км от столицы Таджикистана Душанбе.  Таджикистан - сейсмически активный регион.

Ранее "Телеграф" писал, что Таджикистан проводит мобилизацию для укрепления границы с Афганистаном.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Дети, Землетрясение, Душанбе, Таджикистан.
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