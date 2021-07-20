Самый большой в мире планетарий открыли в Шанхае - что в нем можно увидеть и как выглядит (фото)

Шанхайский астрономический музей открыли в Линганге в воскресенье 18 июля. Планетарий стал крупнейшим в мире - его площадь около 58 600 квадратных метров.

Об этом сообщает сайт музея.

Среди экспонатов планетария - метеориты с Луны, Марса и астероида Веста. Также представлен фрагмент лунной поверхности, который китайский зонд получил в 2020 году.

Наблюдать звездное небо посетители смогут в крупнейший телескоп Китая диаметром 1 метр.

Выставка разделена на три основных зоны - «Дом», «Космос» и «Одиссея». Кроме космических сувениров посетители планетария могут увидеть работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера.

С помощью очков дополненной реальности все желающие могут "походить" по Луне. Кроме того, есть модель основного модуля Тяньхэ в натуральную величину. В нее можно зайти и узнать как живут астронавты в космосе - что они едят, как спят и занимаются ли они спортом.

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